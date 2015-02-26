​В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту искусственного завышения цен на сливочное масло и сыр

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности Азербайджана продолжает меры по предотвращению возможных случаев злоупотребления и завышения цен на потребительском рынке в связи с изменением курса маната.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, во время проведения мониторинга Госслужба выявила случаи искусственного завышения цен на сливочные масла Westgold, French Cow и сыры Oldenburger и признаки создания искусственного дефицита этих продуктов путем изъятия их из оборота.

В связи с этим в отношении основного поставщика этих продуктов - ООО West Product Marketing - возбуждено уголовное дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Отметим, что меры контроля на потребительском рынке продолжаются.