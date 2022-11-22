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В Азербайджане возбуждено дело о нарушении требований антимонопольного законодательства двумя компаниями

В Азербайджане возбуждено дело о нарушении требований антимонопольного законодательства двумя компаниями Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана возбудила дело о нарушении требований антимонопольного законодательства в отношении ООО Sun food и ООО Bakı Qida və Yağ Fabriki
Бизнес
22 ноября 2022 г. 10:19
В Азербайджане возбуждено дело о нарушении требований антимонопольного законодательства двумя компаниями

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана возбудила дело о нарушении требований антимонопольного законодательства в отношении ООО Sun food и ООО Bakı Qida və Yağ Fabriki.

Как передает Report со ссылкой на госслужбу, дело было возбуждено в связи с непредоставлением компаниями необходимых документов и информации об исследовании рынка твердой и жидкой (маргарин, спред) масляной продукции.

По информации, разбирательство проводится в рамках закона об антимонопольной деятельности и постановления Кабинета министров от 21 февраля 2022 года о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер.

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