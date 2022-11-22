В Азербайджане возбуждено дело о нарушении требований антимонопольного законодательства двумя компаниями

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана возбудила дело о нарушении требований антимонопольного законодательства в отношении ООО Sun food и ООО Bakı Qida və Yağ Fabriki

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана возбудила дело о нарушении требований антимонопольного законодательства в отношении ООО Sun food и ООО Bakı Qida və Yağ Fabriki.

Как передает Report со ссылкой на госслужбу, дело было возбуждено в связи с непредоставлением компаниями необходимых документов и информации об исследовании рынка твердой и жидкой (маргарин, спред) масляной продукции.

По информации, разбирательство проводится в рамках закона об антимонопольной деятельности и постановления Кабинета министров от 21 февраля 2022 года о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер.