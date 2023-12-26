В Азербайджане вносятся изменения в систему разрешений на перевозки

15:25

Кабинет Министров внес изменения в "Перечень разрешений, о выдаче, приостановлении, возобновлении или аннулировании которых необходимо уведомить налоговые органы", утвержденный решением от 24 ноября 2014 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно решению, отныне будут выдаваться карточки допуска к международным грузовым и нерегулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом между Азербайджаном и зарубежными странами, заказным перевозкам в пределах страны, перевозкам пассажиров легковым такси. Помимо этого, будет выдаваться разрешение на деятельность оператора заказа такси.

До сих пор для осуществления этих услуг выдавались бланки разрешений, отличительный знак и особый отличительный знак.