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В Азербайджане вносятся изменения в процесс проведения котировок на сумму до 30 тыс. манатов

В Азербайджане вносятся изменения в процесс проведения котировок на сумму до 30 тыс. манатов С первого января 2024 года в запросах котировок, где цена предложения не превышает 30 000 манатов, смогут участвовать только поставщики, являющиеся субъектами микро-и малого предпринимательства.
Бизнес
20 декабря 2023 г. 11:59
В Азербайджане вносятся изменения в процесс проведения котировок на сумму до 30 тыс. манатов

С первого января 2024 года в запросах котировок, где цена предложения не превышает 30 000 манатов, смогут участвовать только поставщики, являющиеся субъектами микро-и малого предпринимательства.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Данные изменения вносятся в соответствии с законом "О государственных закупках", который вступит в силу с 1 января.

"При цене предложения от 30 000 до 100 000 манатов право участвовать в закупках получают поставщики, являющиеся субъектами микро -, малого и среднего предпринимательства", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Gələn ildən Azərbaycanda 30 min manatadək kotirovka sorğularında orta sahibkarlar iştirak etməyəcək

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