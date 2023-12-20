В Азербайджане вносятся изменения в процесс проведения котировок на сумму до 30 тыс. манатов

С первого января 2024 года в запросах котировок, где цена предложения не превышает 30 000 манатов, смогут участвовать только поставщики, являющиеся субъектами микро-и малого предпринимательства.

С первого января 2024 года в запросах котировок, где цена предложения не превышает 30 000 манатов, смогут участвовать только поставщики, являющиеся субъектами микро-и малого предпринимательства.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Данные изменения вносятся в соответствии с законом "О государственных закупках", который вступит в силу с 1 января.

"При цене предложения от 30 000 до 100 000 манатов право участвовать в закупках получают поставщики, являющиеся субъектами микро -, малого и среднего предпринимательства", - отмечается в сообщении.