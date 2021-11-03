В Азербайджане вносятся изменения в налоговые обязательства наследников

Налоговые обязательства по налогам на имущество физического лица, объявленного умершим, в порядке, установленном гражданским законодательством, будет уплачивать его наследник (наследники) в пределах стоимости наследуемого имущества и пропорционально его д

Налоговые обязательства по налогам на имущество физического лица, объявленного умершим, в порядке, установленном гражданским законодательством, будет уплачивать его наследник (наследники) в пределах стоимости наследуемого имущества и пропорционально его доле на дату получения наследства.

Как сообщает Report, это отражено в предложенных поправках в Налоговый кодекс Азербайджана.

Согласно действующему в настоящее время Кодексу, налоговые обязательства по налогам на имущество уплачиваются наследником (наследниками) только умершего физического лица.