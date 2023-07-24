О нас

В Азербайджане вдвое выросло количество автомобилей, занятых международными перевозками

В Азербайджане вдвое выросло количество автомобилей, занятых международными перевозками После отмены выдачи на пунктах пропуска через государственную границу бланков "Разрешений" на автомобили, зарегистрированные в иностранных государствах, количество грузовых автомобилей, участвующих в международных перевозках в Азербайджане, увеличилось бо
Бизнес
24 июля 2023 г. 13:41
В Азербайджане вдвое выросло количество автомобилей, занятых международными перевозками

После отмены выдачи на пунктах пропуска через государственную границу бланков "Разрешений" на автомобили, зарегистрированные в иностранных государствах, количество грузовых автомобилей, участвующих в международных перевозках в Азербайджане, увеличилось более чем в два раза.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов на мероприятии, посвященном полугодовому отчету организации.

По его словам, если два года назад количество азербайджанских автомобилей, задействованных в международных перевозках, составляло 3500-4000, то сейчас этот показатель увеличился более чем в два раза.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın beynəlxalq daşımalarda iştirak edən avtomobillərinin sayı 2 dəfədən çox artıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
22 июля 2023 г. 02:14
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
21 июля 2023 г. 21:37
Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются
Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются
21 июля 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них
Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них
21 июля 2023 г. 20:26
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
21 июля 2023 г. 20:22
Президент: Права и безопасность армянского меньшинства будут защищены в соответствии с нашей Конституцией
Президент: Права и безопасность армянского меньшинства будут защищены в соответствии с нашей Конституцией
21 июля 2023 г. 20:01
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Президент Азербайджана о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность
Президент Азербайджана о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность
21 июля 2023 г. 19:52
Президент: На первом этапе процесса восстановления Карабаха и Восточного Зангезура наша главная задача - восстановление 8 городов и 100 сел
Президент: На первом этапе процесса восстановления Карабаха и Восточного Зангезура наша главная задача - восстановление 8 городов и 100 сел
21 июля 2023 г. 19:43
Президент Ильхам Алиев обратился к бывшим вынужденным переселенцам
Президент Ильхам Алиев обратился к бывшим вынужденным переселенцам
21 июля 2023 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi