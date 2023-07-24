В Азербайджане вдвое выросло количество автомобилей, занятых международными перевозками

После отмены выдачи на пунктах пропуска через государственную границу бланков "Разрешений" на автомобили, зарегистрированные в иностранных государствах, количество грузовых автомобилей, участвующих в международных перевозках в Азербайджане, увеличилось бо

После отмены выдачи на пунктах пропуска через государственную границу бланков "Разрешений" на автомобили, зарегистрированные в иностранных государствах, количество грузовых автомобилей, участвующих в международных перевозках в Азербайджане, увеличилось более чем в два раза.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов на мероприятии, посвященном полугодовому отчету организации.

По его словам, если два года назад количество азербайджанских автомобилей, задействованных в международных перевозках, составляло 3500-4000, то сейчас этот показатель увеличился более чем в два раза.