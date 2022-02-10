В Азербайджане в связи с пандемией принят новый госстандарт

В целях дальнейшего повышения качества превентивных и профилактических мер, принимаемых против случаев заражения COVID-19, и приведения их в соответствие с международными требованиями, на основе международного стандарта ISO/PAS 45005:2020 принят новый гос

В целях дальнейшего повышения качества превентивных и профилактических мер, принимаемых против случаев заражения COVID-19, и приведения их в соответствие с международными требованиями, на основе международного стандарта ISO/PAS 45005:2020 принят новый государственный стандарт AZS ISO/PAS 45005:2022 “Общее руководство по безопасной работе во время пандемии COVID-19 - системы управления охраной труда и производственной безопасностью ”

Об этом Report сообщили в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики.

Согласно информации, проект нового стандарта, подготовленный при поддержке Общественного объединения “Ассоциация качества”, был утвержден Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) Госслужбы и внесен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Внедрение нового стандарта будет способствовать созданию безопасной рабочей среды на предприятиях в период пандемии.