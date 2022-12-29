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В Азербайджане в следующем месяце на торги будут выставлены 45 единиц госимущества

В Азербайджане в следующем месяце на торги будут выставлены 45 единиц госимущества На торги, которые Госслужба по вопросам имущества при министерстве экономики проведет 24, 27 и 31 января, в общей сложности будут выставлены 45 единиц госимущества.
Бизнес
29 декабря 2022 г. 17:20
В Азербайджане в следующем месяце на торги будут выставлены 45 единиц госимущества

На торги, которые Госслужба по вопросам имущества при министерстве экономики проведет 24, 27 и 31 января, в общей сложности будут выставлены 45 единиц госимущества.

Как сообщили Report в структуре, из них 5 представляют собой пакеты акций акционерных обществ, 10 – мелкие госучреждения и объекты, 30 – транспортные средства.

В перечень госимущества, выставленного на 1-м аукционе, также входят вспомогательный хозяйственный объект, объект общепита и сельский клуб.

Большинство транспортных средств, которые будут выставлены на 2-м аукционе, произведены в России и Германии. Дата выпуска автомобилей - 1947-2013 гг.

На 3-м аукционе будут предлагаться пакеты акций акционерных обществ, располагающихся в ряде районов и осуществляющих деятельность в различных специализированных областях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn ay 45 dövlət əmlakı hərraca çıxarılacaq

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