В Азербайджане в пяти госучреждениях выявлены несоответствия средств измерений требованиям

Госслужба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики выявила в пяти государственных учреждениях несоответствие средств измерений установленным требованиям.

Госслужба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики выявила в пяти государственных учреждениях несоответствие средств измерений установленным требованиям.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, Госслужба проводит мониторинг средств измерений (приборов, оборудования, инструментов и приспособлений), используемых в учреждениях, подведомственных Агентству продовольственной безопасности Азербайджана, ОАО "Азеришыг" и "Азерсу", ЗАО "Бакинский метрополитен" и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" с целью выявления их соответствия метеорологическим нормам и правилам.

При этом были выявлены случаи использования измерительных средств, не соответствующих обязательным метрологическим и техническим требованиям, в том числе не прошедших проверку и неутвержденного типа. В целях устранения недостатков Государственная служба обратилась в названные структуры.