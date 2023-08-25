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В Азербайджане в пяти госучреждениях выявлены несоответствия средств измерений требованиям

В Азербайджане в пяти госучреждениях выявлены несоответствия средств измерений требованиям Госслужба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики выявила в пяти государственных учреждениях несоответствие средств измерений установленным требованиям.
Бизнес
25 августа 2023 г. 11:32
В Азербайджане в пяти госучреждениях выявлены несоответствия средств измерений требованиям

Госслужба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики выявила в пяти государственных учреждениях несоответствие средств измерений установленным требованиям.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, Госслужба проводит мониторинг средств измерений (приборов, оборудования, инструментов и приспособлений), используемых в учреждениях, подведомственных Агентству продовольственной безопасности Азербайджана, ОАО "Азеришыг" и "Азерсу", ЗАО "Бакинский метрополитен" и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" с целью выявления их соответствия метеорологическим нормам и правилам.

При этом были выявлены случаи использования измерительных средств, не соответствующих обязательным метрологическим и техническим требованиям, в том числе не прошедших проверку и неутвержденного типа. В целях устранения недостатков Государственная служба обратилась в названные структуры.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 5 dövlət qurumunun ölçmə vasitələrində nöqsanlar aşkar edilib

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