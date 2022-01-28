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В Азербайджане предприниматели получили льготные кредиты на сумму более 130 млн манатов

В Азербайджане предприниматели получили льготные кредиты на сумму более 130 млн манатов В 2021 году Фонд развития предпринимательства (SIF) Министерства экономики Азербайджана выдал 130,6 млн манатов льготных кредитов, что на 0,6 млн манатов больше прогнозируемого.
Бизнес
28 января 2022 г. 12:09
В Азербайджане предприниматели получили льготные кредиты на сумму более 130 млн манатов

В 2021 году Фонд развития предпринимательства (SIF) Министерства экономики Азербайджана выдал 130,6 млн манатов льготных кредитов, что на 0,6 млн манатов больше прогнозируемого.

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда Осман Халиев.

По его словам, эта сумма выделена на 1 092 проекта, общая стоимостью которых равняется 287,7 млн манатов.

В прошлом году из общей суммы выданных со стороны SIF кредитов 60,4 млн манатов или же около 46% составили малые и средние кредиты.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il sahibkarlar 130 milyon manatdan çox güzəştli kredit alıb

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