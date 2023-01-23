В Азербайджане в прошлом году налогоплательщикам было оказано около 1 млн услуг

В 2022 году в центрах обслуживания налогоплательщиков было принято 481 032 человека и оказано 910 986 услуг.

В 2022 году в центрах обслуживания налогоплательщиков было принято 481 032 человека и оказано 910 986 услуг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Более 241 тыс. консультаций были устными (ответы на вопросы по налоговому законодательству и администрированию), а более 214 тыс. касались электронных услуг (помощь в составлении и отправке деклараций и отчетов, а также различных заявлений в электронной форме).

На 8 видов услуг пришлось 86% от общего объема электронных услуг, оказанных за прошлый год.

В прошлом году было выдано 342 333 сертификата ASAN İmza по 220 822 обращениям.