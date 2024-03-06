В Азербайджане к предпринимателям были применены санкции на 47 млн манатов в 2023 году

В Азербайджане к предпринимателям были применены санкции на 47 млн манатов в 2023 году

В 2023 году налоговые органы Азербайджана провели мероприятия налогового контроля на 14,6 тыс. объектов.

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В 2023 году налоговые органы Азербайджана провели мероприятия налогового контроля на 14,6 тыс. объектов. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2023 год. Факты нарушения были выявлены на 12,3 тыс. или 84% этих объектов. По результатам контрольных мероприятий составлено 16,5 тыс. актов, в том числе 13,7 тыс. актов об обнаружении нарушений и 2,8 тыс. актов об отсутствии фактов нарушений. Наложены финансовые санкции на налогоплательщиков на общую сумму 46,9 млн. манатов и административные штрафы на 28 тыс. манатов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram