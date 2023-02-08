В Азербайджане в прошлом году 5 женщин-предпринимателей получили гранты

В 2022 году 5 женщинам-предпринимателям предоставлены гранты, 11 женщинам-предпринимателям - сертификаты “стартап”, освобождающие от налога на прибыль и подоходного налога с доходов от инновационной деятельности сроком на 3 года.

В 2022 году 5 женщинам-предпринимателям предоставлены гранты, 11 женщинам-предпринимателям - сертификаты “стартап”, освобождающие от налога на прибыль и подоходного налога с доходов от инновационной деятельности сроком на 3 года.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Орхан Мамедов заявил на Международном женском форуме по социальному предпринимательству.

Он добавил, что более 100 женщин воспользовались “Совместной германо-азербайджанской программой”, реализуемой при поддержке KOBİA с целью изучения опыта передовых стран в области предпринимательства: "KOBİA оказывает поддержку реализации проекта социального предпринимательства "Моя школа", инициированного организацией “Совместная помощь Азербайджану” и направленного на поддержку развития женского предпринимательства в регионах”.

O. Мамедов подчеркнул, что 26 января 2023 года президент Азербайджана утвердил закон “О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства”: "В законе определены основные цели и направления государственной политики в области развития микро -, малого и среднего предпринимательства, где отражено и оказание государственной поддержки пропаганде женского предпринимательства".