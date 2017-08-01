Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане в продажу поступят 9 наименований лекарственных препаратов, производимых американской компанией MERCK. Как сообщает Report со ссылкой на европейские СМИ, с этой целью компания-производитель подписала дистрибьюторское соглашение с компанией ACINO (Швейцария).

По условиям соглашения, ACINO выведет на рынки стран СНГ препараты MERCK, используемые в лечении сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Речь идет об Азербайджане и других входящих в содружество странах, за исключением России.

Продажи начнутся с 1 января следующего года. Отметим, что цена на препараты Concor, Concor Cor, Lodoz, Glucophage, Glucophage XR, Glucovance, Euthyrox, Jodbalance и Thyrozol в Турции варьируется в пределах 1-10 манатов.