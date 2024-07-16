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В Азербайджане в I полугодии более 95% льготных кредитов выдано регионам

В Азербайджане в I полугодии более 95% льготных кредитов выдано регионам 95,4% льготных кредитов, выданных в Азербайджане в январе-июне этого года, пришлись именно на регионы.
Бизнес
16 июля 2024 г. 12:52
В Азербайджане в I полугодии более 95% льготных кредитов выдано регионам

95,4% льготных кредитов, выданных в Азербайджане в январе-июне этого года, пришлись именно на регионы.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Вергиляр" со ссылкой на заявление начальника отдела по работе с партнерами Фонда развития предпринимательства Рустама Алиева.

По его словам, в распределении по сумме предоставленных льготных кредитов 60,2% пришлось на сельское хозяйство, 31,7% - на промышленность (в том числе переработку сельскохозяйственной продукции), 6% - на сферы услуг, 1,9% - на туризм, 0,3% - на другие отрасли.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda I yarımildə güzəştli kreditlərin 95 %-dən çoxu regionlara verilib

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