В Азербайджане в I полугодии более 95% льготных кредитов выдано регионам

95,4% льготных кредитов, выданных в Азербайджане в январе-июне этого года, пришлись именно на регионы.

95,4% льготных кредитов, выданных в Азербайджане в январе-июне этого года, пришлись именно на регионы.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Вергиляр" со ссылкой на заявление начальника отдела по работе с партнерами Фонда развития предпринимательства Рустама Алиева.

По его словам, в распределении по сумме предоставленных льготных кредитов 60,2% пришлось на сельское хозяйство, 31,7% - на промышленность (в том числе переработку сельскохозяйственной продукции), 6% - на сферы услуг, 1,9% - на туризм, 0,3% - на другие отрасли.