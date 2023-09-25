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В Азербайджане ужесточаются требования к оценщикам

В Азербайджане ужесточаются требования к оценщикам В Азербайджане ужесточаются требования к осуществлению оценочной деятельности (оценщикам).
Бизнес
25 сентября 2023 г. 12:37
В Азербайджане ужесточаются требования к оценщикам

В Азербайджане ужесточаются требования к осуществлению оценочной деятельности (оценщикам).

Как сообщает Report, обновленные требования содержатся в новом законопроекте ”Об оценочной деятельности“, который будет обсуждаться сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству,.

Согласно изменениям, оценщиком может быть лицо, имеющее высшее образование и общий стаж работы не менее 3 лет, успешно сдавшее квалификационный экзамен и являющееся членом Палаты оценщиков.

Кроме того, оценщиком не могут быть лица, умышленно совершившие тяжкое и особо тяжкое преступление, а также коррупционное преступление независимо от его характера и степени общественной опасности, имеющие неснятую и непогашенную судимость за совершение преступлений в экономической сфере, а также лица, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о применении принудительных мер медицинского характера.

Оценщик может осуществлять свою деятельность самостоятельно или на основании трудового договора, заключенного с оценочной организацией.

Физические лица-нерезиденты, прошедшие аккредитацию в палате оценщиков, могут заниматься оценочной деятельностью на территории Азербайджана.

В действующем законодательстве не прописаны требования к оценщикам.

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