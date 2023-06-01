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В Азербайджане ужесточают контроль за загрязнением почв отходами

В Азербайджане ужесточают контроль за загрязнением почв отходами За загрязнение почвы в Азербайджане всеми видами отходов будут налагаться штрафы. Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях". Если в настоящее время предусмотрены штра
Бизнес
1 июня 2023 г. 10:54
В Азербайджане ужесточают контроль за загрязнением почв отходами

За загрязнение почвы в Азербайджане всеми видами отходов будут налагаться штрафы.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".

Если в настоящее время предусмотрены штрафы только за загрязнение земель промышленными и бытовыми отходами, то с предлагаемым изменением за загрязнение всеми видами отходов, в том числе химическими, сточными водами, а также за заражение бактериально-паразитарными и карантинными организмами физические лица будут оштрафованы на 500-800 манатов, должностные лица - на 2 000-2 500 манатов, а юридические лица - 7 500-10 000 манатов.

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