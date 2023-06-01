В Азербайджане ужесточают контроль за загрязнением почв отходами

За загрязнение почвы в Азербайджане всеми видами отходов будут налагаться штрафы. Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях". Если в настоящее время предусмотрены штра

За загрязнение почвы в Азербайджане всеми видами отходов будут налагаться штрафы.



Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".



Если в настоящее время предусмотрены штрафы только за загрязнение земель промышленными и бытовыми отходами, то с предлагаемым изменением за загрязнение всеми видами отходов, в том числе химическими, сточными водами, а также за заражение бактериально-паразитарными и карантинными организмами физические лица будут оштрафованы на 500-800 манатов, должностные лица - на 2 000-2 500 манатов, а юридические лица - 7 500-10 000 манатов.