В Азербайджане ужесточают контроль за загрязнением почв отходами

За загрязнение почвы в Азербайджане всеми видами отходов будут налагаться штрафы.
Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".
Если в настоящее время предусмотрены штрафы только за загрязнение земель промышленными и бытовыми отходами, то с предлагаемым изменением за загрязнение всеми видами отходов, в том числе химическими, сточными водами, а также за заражение бактериально-паразитарными и карантинными организмами физические лица будут оштрафованы на 500-800 манатов, должностные лица - на 2 000-2 500 манатов, а юридические лица - 7 500-10 000 манатов.
В Азербайджане ужесточают контроль за загрязнением почв отходамиВ Азербайджане ужесточают контроль за загрязнением почв отходами За загрязнение почвы в Азербайджане всеми видами отходов будут налагаться штрафы. Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях". Если в настоящее время предусмотрены штра
Бизнес
1 июня 2023 г. 10:54
https://static.report.az/photo/3d7ee22e-ed7f-3d38-824b-3bf813c4d958.jpg
За загрязнение почвы в Азербайджане всеми видами отходов будут налагаться штрафы.