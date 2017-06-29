В Азербайджане ужесточают контроль над продажей одной квартиры нескольким людям

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) готовится к широкому внедрению механизма предварительной регистрации недвижимости. Об этом сообщил Report завотделом информации, связей с общественностью и протокола Гулу Халилов.

По его словам, главная цель механизма в том, чтобы избежать продаж одной квартиры нескольким людям в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК): “Для этого еще до строительства дома будет выдаваться справка о предварительной регистрации квартир в этом доме. То есть будет заранее известно, кому принадлежит дом. Одну и ту же квартиру будет невозможно продать нескольким людям. На самом деле, механизм предварительной регистрации существует давно, но общественность не осведомлена об этом, поэтому он не используется широко".

Г. Халилов также отметил, что в выдаваемой гражданам строительными компаниями справке будут указаны точные параметры жилой площади. Это воспрепятствует обману людей со стороны ЖСК. Другим интересным и важным моментом является то, что на основании предварительной регистрации появится возможность выдачи квартиры под ипотеку.

Отметим, что завтра ГКВИ проведет публичную презентацию на тему “Предварительная регистрация имущества: преимущества и выгоды”. Общественность будет проинформирована о сути процесса и о его положительном воздействии на развитие рынка недвижимости в целом.