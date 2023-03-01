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В Азербайджане уволен глава компании в связи с финансовыми махинациями

В Азербайджане уволен глава компании в связи с финансовыми махинациями Законный представитель филиала турецкой компании Azinfo Dış Ticaret Anonim Şirketi в Азербайджане Парвиз Алиниязаде уволен по факту финансовых махинаций.
Бизнес
1 марта 2023 г. 09:35
В Азербайджане уволен глава компании в связи с финансовыми махинациями

Законный представитель филиала турецкой компании Azinfo Dış Ticaret Anonim Şirketi в Азербайджане Парвиз Алиниязаде уволен по факту финансовых махинаций.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении компании к своим партнерам.

Azinfo Dış Ticaret Anonim Şirketi попросила руководителей организаций и компаний, установивших сотрудничество с компанией на основе контракта или в иной форме, принять данный факт во внимание до завершения расследования.

Отметим, что компания вышла на азербайджанский рынок в 2016 году. В настоящее время ее законным представителем является гражданин Турции Ашраф Хакан Озтанлылар.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şirkət rəhbəri maliyyə fırıldaqçılığına görə işdən azad edilib

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