В Азербайджане уволен глава компании в связи с финансовыми махинациями

Законный представитель филиала турецкой компании Azinfo Dış Ticaret Anonim Şirketi в Азербайджане Парвиз Алиниязаде уволен по факту финансовых махинаций.

Законный представитель филиала турецкой компании Azinfo Dış Ticaret Anonim Şirketi в Азербайджане Парвиз Алиниязаде уволен по факту финансовых махинаций.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении компании к своим партнерам.

Azinfo Dış Ticaret Anonim Şirketi попросила руководителей организаций и компаний, установивших сотрудничество с компанией на основе контракта или в иной форме, принять данный факт во внимание до завершения расследования.

Отметим, что компания вышла на азербайджанский рынок в 2016 году. В настоящее время ее законным представителем является гражданин Турции Ашраф Хакан Озтанлылар.