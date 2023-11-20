В Азербайджане увеличился объем товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки

Решением правительства Азербайджана в этом году были расширены возможности использования специальной таможенной процедуры переработки в пределах страны.

Решением правительства Азербайджана в этом году расширены возможности использования специальной таможенной процедуры переработки в пределах страны.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев заявил сегодня во время выступления на форуме "Таможня-бизнес 2023 "в Баку, организованном Государственным таможенным комитетом в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

По его словам, ввоз в страну сырья, используемого для переработки и экспорта товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки, был освобожден от таможенных пошлин и налогов, в том числе НДС.

Э. Алиев отметил, что за 9 месяцев этого года под таможенную процедуру внутренней переработки помещены товары на сумму более 500 млн долларов США - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.