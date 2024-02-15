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В Азербайджане увеличилось производство легковых автомобилей

В Азербайджане увеличилось производство легковых автомобилей В январе 2024 года в Азербайджане произведено 406 легковых автомобилей, что на 211 единиц или в 2,1 раза больше по сравнению с соответствующим месяцем 2023 года.
Бизнес
15 февраля 2024 г. 12:42
В Азербайджане увеличилось производство легковых автомобилей

В январе 2024 года в Азербайджане произведено 406 легковых автомобилей, что на 211 единиц или в 2,1 раза больше по сравнению с соответствующим месяцем 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По состоянию на 1 февраля в стране образовались запасы готовой продукции в количестве 266 единиц.

В общей сложности в Азербайджане были произведены машины и оборудование, прочие транспортные средства, автомобили, прицепы и полуприцепы на сумму 50,8 млн манатов. По сравнению с январем 2023 года производство машин и оборудования осталось на прежнем уровне, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов выросло на 54,1%, а производство других транспортных средств сократилось на 66,5%.

В прошлом месяце в Азербайджане произведено 49 тракторов, что на 51,5% меньше, чем в январе 2023 года. В результате на 1 февраля в стране образовались запасы готовой продукции в количестве 10 единиц.

За указанный период в Азербайджане было произведено 63 грузовых автомобиля, что на 57,5% больше показателя января 2023 года.

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