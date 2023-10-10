В Азербайджане увеличились поступления по взносам на обязательное соцстрахование

В январе-сентябре 2023 года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане составили около 3,7 млрд манатов.

В январе-сентябре 2023 года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане составили около 3,7 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В структуре поступлений 2,4 млрд пришлись на долю внебюджетных организаций. Это на 14,8% больше, чем год назад.

Поступления по страховым взносам от безработицы за отчетный период составили 132,8 млн манатов, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, поступления по внебюджетным организациям увеличились на 15,1% и достигли 98,2 млн манатов.

Поступления по взносам на обязательное медицинское страхование за отчетный период увеличились на 15,3%, до 683 млн манатов. В том числе, поступления по внебюджетным организациям увеличились на 17% и составили 480,9 млн манатов.