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В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам

В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам В Азербайджане увеличились поступления по социальному, страхованию от безработицы и ОМС
Бизнес
4 июля 2025 г. 17:34
В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам

В январе-июне этого года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам в стране достигли 3 млрд 146 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, это на 13,7% или 378,1 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе, за последний год поступления по небюджетным организациям увеличились на 13,3%, составив более 2 млрд 47,3 млн манатов.

За отчетный период поступления по страхованию от безработицы увеличились на 11,7%, достигнув 111,5 млн манатов, в том числе поступления по небюджетным организациям выросли на 11,8%, достигнув 83,3 млн манатов.

Поступления по обязательному медицинскому страхованию за год увеличились на 11,7%, составив 544 млн манатов, в том числе поступления по небюджетным организациям выросли на 10,4%, составив 376,3 млн манатов.

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