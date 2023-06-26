В Азербайджане увеличились грузоперевозки воздушным транспортом

За январь-май этого года воздушным транспортом в Азербайджан было перевезено 42 394 тонны грузов на сумму 727,342 млн долларов США.

За январь-май этого года воздушным транспортом в Азербайджан было перевезено 42 394 тонны грузов на сумму 727,342 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 38,1% и 16,2% больше, чем за тот же период прошлого года, соответственно.

В том числе за 5 месяцев воздушным транспортом было экспортировано 38 079 тонн грузов на сумму 129 068 долларов США, импортировано 4 315 тонн грузов на сумму 598,273 млн долларов США.

За указанный период стоимость экспортного груза выросла на 27,3 %, объем - на 41,6 %, а стоимость импортного груза - на 13,8 %, объем - на 7,8%.