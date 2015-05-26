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    ​В Азербайджане увеличилась доля частного сектора в экспорте

    Наименьший объем экспорта зафиксирован в прошлом месяце

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличилась доля частного сектора в структуре экспортных операций. За январь-апрель текущего года 10,89%, или же 465,1 млн. долларов от общего объема экспорта пришлось на долю частного сектора. Удельный вес частного сектора в соответствующий период прошлого года составил 4,81%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, большинство импортных операций за первые 4 месяца текущего года охватывают частный сектор. Доля частного сектора в совокупном объеме импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла с 68,84% до 74,97%.

    Согласно отчету, наибольший объем экспортных операций зафиксирован в январе, наименьший объем - в апреле. Наибольший объем импортных операций пришелся на февраль, наименьший - на январь.

    Отметим, что за январь-апрель текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 22,42% и составил 7,7 млрд. долларов. Из них 3,4 млрд. долларов пришлось на долю экспортных операций, 4,3 млрд. долларов - на долю импортных операций. За отчетный период объем импорта вырос на 24,46%, экспорт сократился на 40,33%. 

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