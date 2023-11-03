В Азербайджане утверждены правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков

Кабинет министров утвердил "Правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков (за исключением поддельных денежных знаков)".

Кабинет министров утвердил "Правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков (за исключением поддельных денежных знаков)".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ также отменяет постановление правительства от 30 июля 2018 года об утверждении "Правил уничтожения бумажных и металлических денежных знаков, изъятых из обращения".

Изменения в постановление могут быть внесены в соответствии с положением "О порядке подготовки, согласования, принятия и публикации проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденным указом президента страны от 6 октября 2023 года.