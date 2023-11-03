О нас

В Азербайджане утверждены правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков

В Азербайджане утверждены правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков Кабинет министров утвердил "Правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков (за исключением поддельных денежных знаков)".
Бизнес
3 ноября 2023 г. 10:04
В Азербайджане утверждены правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков

Кабинет министров утвердил "Правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков (за исключением поддельных денежных знаков)".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ также отменяет постановление правительства от 30 июля 2018 года об утверждении "Правил уничтожения бумажных и металлических денежных знаков, изъятых из обращения".

Изменения в постановление могут быть внесены в соответствии с положением "О порядке подготовки, согласования, принятия и публикации проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденным указом президента страны от 6 октября 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tədavüldən çıxarılmış pul nişanlarının məhv edilməsi qaydaları təsdiqlənib

Самое важное

В Астане проходит 10-й юбилейный саммит ОТГ
В Астане проходит 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 09:56
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00
В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
ФотоВ Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
1 ноября 2023 г. 14:24
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
31 октября 2023 г. 13:27
Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
ФотоАзербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
31 октября 2023 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi