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В Азербайджане утверждены правила проверки соглашений на соответствие законодательству о конкуренции

В Азербайджане утверждены правила проверки соглашений на соответствие законодательству о конкуренции Кабинет министров утвердил правила подтверждения соответствия соглашений законодательству о конкуренции.
Бизнес
26 декабря 2024 г. 15:10
В Азербайджане утверждены правила проверки соглашений на соответствие законодательству о конкуренции

Кабинет министров утвердил правила подтверждения соответствия соглашений законодательству о конкуренции.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Данные правила разработаны в соответствии с Кодексом конкуренции и регулируют процесс подачи заявок и принятия решений, чтобы определить, соответствуют ли соглашения законодательству о конкуренции.

В заявке должны быть отражены данные об участниках соглашения, их юридические адреса, предмет соглашения, его сущность, технические и экономические характеристики, срок действия и тд.

Согласно правилам, заявки рассматриваются в течение 30 дней. В особых случаях срок рассмотрения может быть продлен еще на 30 дней. Информация об этом предоставляется заявителям в течение 5 рабочих дней.

По результатам оценки заявления антимонопольный орган или комиссия выносит окончательное решение о принятии соглашения, которое будет действовать в течение периода выполнения принятых условий.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Sazişlərin rəqabət qanunvericiliyinə uyğunluğunun təsdiqlənməsi Qaydaları”nı təsdiq edib

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