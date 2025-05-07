В Азербайджане утверждены правила, касающиеся групп риска участников внешней торговли

09:38 Коллегия Государственного таможенного комитета утвердила "Правила о критериях определения групп риска участников внешней торговли".

Коллегия Государственного таможенного комитета утвердила "Правила о критериях определения групп риска участников внешней торговли".

Как сообщает Report, в связи с этим председатель коллегии, Шахин Багиров подписал новое постановление.

Согласно документу, критериями для определения групп риска участников внешней торговли является привлечение к уголовной ответственности за умышленные преступления в сфере экономической деятельности, привлечение к административной ответственности за различные административные правонарушения.

Управлению правового обеспечения ГТК поручено в течение трех дней представить данное постановление в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.