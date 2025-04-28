В Азербайджане утверждены новые госстандарты по упаковке

В Азербайджане приняты новые госстандарты по упаковке

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новые государственные стандарты AZS EN 13429:2025 "Упаковка - Повторное использование", AZS EN 13430:2025 "Упаковка - Требования к упаковке из перерабатываемых материалов" и AZS 14182:2025 "Упаковка - Терминология - Основные термины и определения".

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, целью внедрения этих стандартов является минимизация вредного воздействия многоразовой упаковки на окружающую среду, в том числе, сокращение площадей полигонов отходов за счет увеличения числа упаковок из перерабатываемых материалов.

Новые госстандарты рассмотрены в Техническом комитете по стандартизации "Экология" (AZSTAND/ТК-09), приняты институтом и включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

