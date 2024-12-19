В Азербайджане утверждены критерии для поставщиков стратегически важных товаров

13:00

Кабинет министров Азербайджана утвердил критерии для участников рынка поставок стратегически важных товаров и порядок предоставления информации в Агентство государственных резервов Азербайджана о поставляемых ими товарах.

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Правила разработаны на основе статей 1.1.2 и 5.4 закона "О государственных резервах". Они определяют правила для юридических и физических лиц, а также государственных органов, которые занимаются импортом, производством или продажей стратегически важных товаров и обеспечивают устойчивость их поставок на потребительский рынок.

Согласно документу, участниками рынка считаются субъекты, чья рыночная доля по конкретному стратегически важному товару превышает 2% в течение года. Список таких участников рынка определяется Агентством государственных резервов до 15 мая каждого года, а уведомления о минимальных объемах поставок направляются до 1 июня.