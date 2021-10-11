В Азербайджане утверждены госстандарты по драгметаллам и камням

В Азербайджане утверждены государственные стандарты на основе последних версий международно признанных стандартов - AZS ISO 9202:2021 (Ювелирные изделия и драгоценные металлы - пробы сплавов на основе драгоценных металлов) и AZS ISO 18323:2021 (Ювелирные

В Азербайджане утверждены государственные стандарты на основе последних версий международно признанных стандартов - AZS ISO 9202:2021 (Ювелирные изделия и драгоценные металлы - пробы сплавов на основе драгоценных металлов) и AZS ISO 18323:2021 (Ювелирные изделия - доверие потребителей в алмазной промышленности).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана.

Стандарты были утверждены Азербайджанским институтом стандартизации по представлению Технического комитета по стандартизации "Драгоценные металлы и драгоценные камни" и внесены в Государственный фонд стандартизации.

Применение новых стандартов будет служить для определения параметров сплавов драгоценных металлов, используемых в ювелирной промышленности, а также для описания алмазов, обработанных алмазов, синтетических алмазов, композитных алмазов и имитаций алмазов.

В обсуждении проектов стандарта приняли участие специалисты Госслужбы, ЗАО AzerGold, Ассоциации ювелиров Азербайджана и других соответствующих структур.