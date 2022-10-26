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В Азербайджане утверждена цена еще на 76 лекарственных средств

В Азербайджане утверждена цена еще на 76 лекарственных средств На сегодняшнем очередном заседании Тарифного (ценового) совета были утверждены цены на 76 лекарственных средств, прошедших госрегистарцию.
Бизнес
26 октября 2022 г. 16:57
В Азербайджане утверждена цена еще на 76 лекарственных средств

На сегодняшнем очередном заседании Тарифного (ценового) совета были утверждены цены на 76 лекарственных средств, прошедших госрегистарцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Совет, тем самым число лекарственных средств с утвержденными ценами с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, названия действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества, страны-производителя составило 13 493.

С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

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