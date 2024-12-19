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В Азербайджане утвержден порядок мониторинга стратегически важных товаров

В Азербайджане утвержден порядок мониторинга стратегически важных товаров 12:43
Бизнес
19 декабря 2024 г. 13:11
В Азербайджане утвержден порядок мониторинга стратегически важных товаров

Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок мониторинга стратегически важных товаров и критерии определения краткосрочных резких изменений цен на них.

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ определяет организационные и правовые основы мониторинга, порядок его проведения, а также критерии для оценки изменений цен. Ответственным за мониторинг стратегически важных товаров определено Агентство государственных резервов Азербайджана.

Целью мониторинга является обеспечение устойчивости снабжения страны стратегически важными товарами и предотвращение краткосрочных резких изменений цен на такие товары. Мониторинг предусматривает изучение наличия и движения товаров, оценку факторов, представляющих риск для устойчивости снабжения ими, а также регулярный контроль объема стратегически важных товаров.

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Версия на английском языке PM approves procedure for monitoring strategically important goods in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda strateji əhəmiyyətli malların monitorinqinin aparılması üçün meyarlar təsdiq edilib

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