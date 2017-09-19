В Азербайджане утвержден План мероприятий по Doing Business на 2017-2018 годы

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане утвержден План мероприятий на 2017-2018 годы в связи с улучшением позиции в отчете Doing Business.

Об этом сообщили Report в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По словам эксперта Центра Вусала Мусаева, План мероприятий можно расценивать как логический результат годовой деятельности Комиссии, созданной в соответствии с распоряжением президента страны "О повышении благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах" от 13 июля 2016 года.

"План мероприятий послужит повышению благоприятности бизнеса и инвестиционной среды, привлекательности страны для отечественных и иностранных инвесторов, укреплению конкурентоспособности. Это, в свою очередь, также может быть расценено как составная часть устойчивой государственной политики в этой отрасли", - сказал Мусаев.

По мнению эксперта, План мероприятий предусматривает осуществление реформ по 9 индикаторам индекса Doing Business, среди которых индикаторы законодательства, практико-административного внедрения и макроэкономические индикаторы.