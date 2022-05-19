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В Азербайджане утвержден новый госстандарт по саженцам винограда

В Азербайджане утвержден новый госстандарт по саженцам винограда В целях повышения качества и объема виноградной продукции в Азербайджане утвержден государственный стандарт AZS 911:2022 "Cаженцы винограда. Технические условия".
Бизнес
19 мая 2022 г. 17:51
В Азербайджане утвержден новый госстандарт по саженцам винограда

В целях повышения качества и объема виноградной продукции в Азербайджане утвержден государственный стандарт AZS 911:2022 "Cаженцы винограда. Технические условия".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики.

Подведомственный госслужбе Азербайджанский институт стандартизации утвердил стандарт, подготовленный Техническим комитетом по стандартизации “Продукции виноградарства и виноделия”.

Применение стандарта позволит сохранить генофонд и расширить производство винограда.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda üzüm tingləri ilə bağlı yeni dövlət standartı təsdiq edilib

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