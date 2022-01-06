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В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб

В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики совместно с производителями муки и хлеба установила верхние пределы цен на эти продукты.
Бизнес
6 января 2022 г. 12:35
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
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Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики совместно с производителями муки и хлеба установила верхние пределы цен на эти продукты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что цены на продовольственную пшеницу резко выросли на фоне глобальных экономических процессов, последствий пандемии COVID-19, роста спроса на продовольственную пшеницу на мировых рынках в течение 2021 года, а также различных протекционистских мер, предпринимаемых странами-производителями пшеницы с целью защиты внутреннего рынка. Кроме того, Россия, одна из крупнейших производителей продовольственной пшеницы и основная страна-экспортер пшеницы в Азербайджан, с февраля прошлого года ввела высокие экспортные пошлины, в связи с чем цены на импортируемую в нашу страну продовольственную пшеницу выросли примерно на 58% по сравнению с 2019 годом.

Цены на продовольственную пшеницу, муку и хлеб в Азербайджане формируются не на основе регулируемых тарифов, а на основе спроса и предложения в соответствии с принципами рыночной экономики. В прошлом году цены на пшеницу и муку удерживались ниже реальных цен за счет крупных субсидий, выделяемых правительством с целью снижения влияния резкого роста мировых цен на продовольственную пшеницу на Азербайджан. Эти цены невозможно поддерживать только за счет субсидий в долгосрочной перспективе.

В результате с начала текущего года субъекты предпринимательства, занимающиеся поставками продовольственной пшеницы и производством муки, скорректировали цены на муку в соответствии с текущими импортными ценами. В качестве превентивной меры с целью недопущения ценовых манипуляций на рынке сбыта Госслужба провела переговоры с рядом крупных импортеров продовольственной пшеницы, а также с производителями муки и хлеба и обеспечила контроль за процессом.

Таким образом, совместно с производителями муки и хлеба сформирована реальная цена на продукт с учетом импортных цен и затрат на переработку, установлены верхние пределы цен: оптовая цена 50-килограммового мешка муки - 35,9 маната, розничная цена традиционного (круглого) хлеба весом 500 г - 50 гяпиков, розничная цена традиционного (круглого) хлеба весом 650 г - 65 гяпиков.

Государственная служба продолжает осуществлять строгий контроль за соблюдением цен. По результатам мониторинга первых дней оптовая цена муки колеблется в пределах 35,4 - 35,9 маната.

Потребители могут обращаться с жалобами и для получения информации по номеру (+99412)-599-76-00.

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