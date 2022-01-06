В Азербайджане установлены новые тарифы на наружную рекламу

В Азербайджане установлены новые тарифы на рекламу в открытом пространстве.

В Азербайджане установлены новые тарифы на наружную рекламу.

Об этом Report сообщили в Государственном рекламном агентстве Азербайджана.

В указ президента Азербайджанской Республики №1743 от 19 декабря 2017 года о наружной рекламе и в закон "О государственной пошлине" внесены изменения.

Плата за уличную рекламу рассчитывается ежемесячно за каждый квадратный метр в следующем порядке:

Порядковый номер Вид рекламного носителя Плата за размещение рекламы (в манатах, без НДС) 3.1.2. Электронные (цифровые) носители (монитор, экран, табло и др.) 1. До 20 квадратных метров За каждый квадратный метр 12,0 манатов 2. До 50 квадратных метров 240 манатов + 9,0 манатов за каждый квадратный метр поверхности в 21-50 кв/м 3. До 100 квадратных метров 510 манатов + 7,0 манатов за каждый квадратный метр поверхности в 51-100 кв/м 4. Выше 100 квадратных метров 860 манатов + 5,0 манатов за каждый квадратный метр поверхности, превышающий 100 кв/м

Размер госпошлины на получение разрешения на размещение наружной рекламы на электронных носителях: