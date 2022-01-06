В Азербайджане установлены новые тарифы на наружную рекламу.
Об этом Report сообщили в Государственном рекламном агентстве Азербайджана.
В указ президента Азербайджанской Республики №1743 от 19 декабря 2017 года о наружной рекламе и в закон "О государственной пошлине" внесены изменения.
Плата за уличную рекламу рассчитывается ежемесячно за каждый квадратный метр в следующем порядке:
|
Порядковый номер
|
Вид рекламного носителя
|
Плата за размещение рекламы (в манатах, без НДС)
|
3.1.2.
|
Электронные (цифровые) носители (монитор, экран, табло и др.)
|
1.
|
До 20 квадратных метров
|
За каждый квадратный метр 12,0 манатов
|
2.
|
До 50 квадратных метров
|
240 манатов + 9,0 манатов за каждый квадратный метр поверхности в 21-50 кв/м
|
3.
|
До 100 квадратных метров
|
510 манатов + 7,0 манатов за каждый квадратный метр поверхности в 51-100 кв/м
|
4.
|
Выше 100 квадратных метров
|
860 манатов + 5,0 манатов за каждый квадратный метр поверхности, превышающий 100 кв/м
Размер госпошлины на получение разрешения на размещение наружной рекламы на электронных носителях:
|
Действия, за которые должна взиматься госпошлина
|
Размер госпошлины
|
33-1.2. Электронные (цифровые) носители (монитор, экран, табло и др.) :
|
33-1.2.1. До 20 квадратных метров
|
50 манатов за каждый квадратный метр
|
33-1.2.2. До 50 квадратных метров
|
1000 манатов + 15 манатов за каждый квадратный метр поверхности в 21-50 кв/м
|
33-1.2.3. До 100 квадратных метров
|
1450 манатов + 10 манатов за каждый квадратный метр поверхности в 51-100 кв/м
|
33-1.2.4. Выше 100 квадратных метров
|
1950 манатов + 5 манатов за каждый квадратный метр поверхности, превышающий 100 кв/м