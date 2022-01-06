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В Азербайджане установлены новые тарифы на наружную рекламу

В Азербайджане установлены новые тарифы на наружную рекламу В Азербайджане установлены новые тарифы на рекламу в открытом пространстве.
Бизнес
6 января 2022 г. 17:35
В Азербайджане установлены новые тарифы на наружную рекламу

В Азербайджане установлены новые тарифы на наружную рекламу.

Об этом Report сообщили в Государственном рекламном агентстве Азербайджана.

В указ президента Азербайджанской Республики №1743 от 19 декабря 2017 года о наружной рекламе и в закон "О государственной пошлине" внесены изменения.

Плата за уличную рекламу рассчитывается ежемесячно за каждый квадратный метр в следующем порядке:

Порядковый номер

Вид рекламного носителя

Плата за размещение рекламы (в манатах, без НДС)

3.1.2.

Электронные (цифровые) носители (монитор, экран, табло и др.)

1.

До 20 квадратных метров

За каждый квадратный метр 12,0 манатов

2.

До 50 квадратных метров

240 манатов + 9,0 манатов за каждый квадратный метр поверхности в 21-50 кв/м

3.

До 100 квадратных метров

510 манатов + 7,0 манатов за каждый квадратный метр поверхности в 51-100 кв/м

4.

Выше 100 квадратных метров

860 манатов + 5,0 манатов за каждый квадратный метр поверхности, превышающий 100 кв/м

Размер госпошлины на получение разрешения на размещение наружной рекламы на электронных носителях:

Действия, за которые должна взиматься госпошлина

Размер госпошлины

33-1.2. Электронные (цифровые) носители (монитор, экран, табло и др.) :

33-1.2.1. До 20 квадратных метров

50 манатов за каждый квадратный метр

33-1.2.2. До 50 квадратных метров

1000 манатов + 15 манатов за каждый квадратный метр поверхности в 21-50 кв/м

33-1.2.3. До 100 квадратных метров

1450 манатов + 10 манатов за каждый квадратный метр поверхности в 51-100 кв/м

33-1.2.4. Выше 100 квадратных метров

1950 манатов + 5 манатов за каждый квадратный метр поверхности, превышающий 100 кв/м
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Версия на азербайджанском языке Açıq məkanlarda reklam yerləşdirmək üçün yeni qiymətlər müəyyənləşib

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