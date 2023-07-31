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В Азербайджане установлена цена на 95 лекарственных препаратов

В Азербайджане установлена цена на 95 лекарственных препаратов Тарифный (ценовой) совет принял решение о регулировании цен на лекарственные препараты, прошедшие госрегистрацию.
Бизнес
31 июля 2023 г. 18:02
В Азербайджане установлена цена на 95 лекарственных препаратов

Тарифный (ценовой) совет принял решение о регулировании цен на лекарственные препараты, прошедшие госрегистрацию.

Как сообщает Report, согласно решению, утверждены оптовые цены для продажи лекарственных препаратов аптечным организациям и розничные цены для их дальнейшей реализации, а также даты вступления в силу этих цен.

Представлен сводный перечень регулируемых лекарственных препаратов, включая их торговое название, название активного ингредиента, дозировку, лекарственную форму, коммерческую упаковку, количество в упаковке, страну производителя, компанию-производителя, оптовую цену для аптечной организации и розничную цену для реализации со стороны аптечной организации и дату вступления в силу.

Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Таким образом отрегулирована цена на 95 лекарственных препаратов.

На основании заключения соответствующих структур с целью обеспечения надежного снабжения лекарствами, важными для здоровья населения, но импорт которых экономически нецелесообразен для предпринимателей, утверждены цены на 46 лекарственных средств.

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