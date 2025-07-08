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В Азербайджане установлен 4-месячный срок для разработки технических регламентов

В Азербайджане установлен 4-месячный срок для разработки технических регламентов 17:11
Бизнес
8 июля 2025 г. 17:41
В Азербайджане установлен 4-месячный срок для разработки технических регламентов

В Азербайджане заново определены процедуры разработки, экспертизы, принятия, изменения технических регламентов и признания международных технических регламентов.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденных сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Правилах разработки, экспертизы, принятия и внесения изменений в технические регламенты".

Согласно документу, технические регламенты устанавливают обязательные требования исключительно в целях обеспечения безопасности товаров, связанных с ними процессов и методов производства. За исключением дизайна и внешнего вида товаров, технические регламенты могут включать обязательные требования к их производству, терминологии, символам, упаковке, маркировке, использованию, хранению, транспортировке, продаже, уничтожению и утилизации.

Разработку проектов технических регламентов осуществляет Государственное агентство по антимонопольной и потребительскому рынку при президенте. Проекты разрабатываются либо по инициативе Агентства, либо на основе предложений соответствующих государственных органов, юридических и физических лиц.

Максимальный срок подготовки проекта установлен в 4 месяца.

Подготовленный проект после первичного рассмотрения согласовывается с соответствующими государственными органами, выносится на общественное обсуждение и собираются общественные мнения. После анализа мнений окончательный проект направляется на экспертизу. Срок экспертизы составляет 30 рабочих дней. В случае выявления несоответствий проект возвращается на доработку. Проект, прошедший экспертизу и согласованный, представляется Кабинету министров, который выносит окончательное решение о принятии технических регламентов.

В соответствии с правилами, для вступления технических регламентов в силу обычно устанавливается срок в 6 месяцев. Однако при необходимости этот срок может быть сокращен.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda texniki reqlamentlərin hazırlanması üçün 4 ay müddət müəyyən edilib

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