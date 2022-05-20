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В Азербайджане усовершенствуют законодательную базу оценочной деятельности

В Азербайджане усовершенствуют законодательную базу оценочной деятельности "В Азербайджане необходимо усовершенствовать законодательную базу оценочной деятельности".
Бизнес
20 мая 2022 г. 11:32
В Азербайджане усовершенствуют законодательную базу оценочной деятельности

"В Азербайджане необходимо усовершенствовать законодательную базу оценочной деятельности".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на 7-й отчетно-выборной конференции Азербайджанского общества оценщиков.

По словам Байрамова, оценочная деятельность уже давно носит формальный характер: "С изменением структуры экономики и углублением экономических реформ возникла необходимость нового подхода к этой деятельности. Для этого требуется укрепление законодательной базы. У нас были отдельные дискуссии на этот счет. Совершенствование правовой базы будет одним из приоритетов".

Парламентарий отметил, что вопрос может быть включен в повестку заседания Милли Меджлиса в ближайшее время: "Совершенствование действующего закона об оценочной деятельности, формирование новой законодательной базы является одной из основных целей. Мы продолжаем совместную работу в этом направлении. Уверен, что в этом году удастся сделать реальные шаги".

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