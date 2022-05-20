В Азербайджане усовершенствуют законодательную базу оценочной деятельности

"В Азербайджане необходимо усовершенствовать законодательную базу оценочной деятельности".

"В Азербайджане необходимо усовершенствовать законодательную базу оценочной деятельности".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на 7-й отчетно-выборной конференции Азербайджанского общества оценщиков.

По словам Байрамова, оценочная деятельность уже давно носит формальный характер: "С изменением структуры экономики и углублением экономических реформ возникла необходимость нового подхода к этой деятельности. Для этого требуется укрепление законодательной базы. У нас были отдельные дискуссии на этот счет. Совершенствование правовой базы будет одним из приоритетов".

Парламентарий отметил, что вопрос может быть включен в повестку заседания Милли Меджлиса в ближайшее время: "Совершенствование действующего закона об оценочной деятельности, формирование новой законодательной базы является одной из основных целей. Мы продолжаем совместную работу в этом направлении. Уверен, что в этом году удастся сделать реальные шаги".