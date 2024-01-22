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В Азербайджане усовершенствован механизм по замораживанию средств налоговых должников

В Азербайджане усовершенствован механизм по замораживанию средств налоговых должников В Азербайджане с этого года в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе усовершенствован механизм применения мер по замораживанию банковских счетов налогоплательщиков.
Бизнес
22 января 2024 г. 14:21
В Азербайджане усовершенствован механизм по замораживанию средств налоговых должников

В Азербайджане с этого года в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс усовершенствован механизм замораживания банковских счетов предпринимателей, имеющих налоговые задолженности.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Согласно прежним правилам, в случае неисполнения налогоплательщиком своих налоговых обязательств в установленный срок, налоговый орган направляет распоряжение о замораживании операций по счетам должника в нескольких кредитных организациях или учреждениях электронных денег или по нескольким счетам в одной организации в размере 105% от суммы задолженности.

В соответствии с изменениями теперь, если необходимая сумма в размере 105% долга уже заморожена на счету должника в одной кредитной организации, с других счетов в этой же или в других организациях ограничения могут быть сняты на основе обращения в налоговый орган в электронном виде. После обращения счета размораживаются в течение одного рабочего дня.

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