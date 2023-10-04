В Азербайджане усилен контроль за перевозкой грузов товарного назначения

В Азербайджане утверждены форма, правила применения, учета и использования электронного путевого листа для грузового автотранспорта.

В Азербайджане утверждены форма, правила применения, учета и использования электронного путевого листа для грузового автотранспорта.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, электронный путевой лист является документом, оформляемым грузоотправителем, если иное не предусмотрено договором грузоперевозки, при внутренней перевозке грузов автомобильным транспортом в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте".

Электронный путевой лист оформляется в подсистеме “Электронный путевой лист”, созданной в информационной системе “AYNA” Министерства цифрового развития и транспорта.