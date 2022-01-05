В Азербайджане усилен контроль за ценами на муку и хлеб

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики усилила меры контроля за ценами на муку и хлеб.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики усилила меры контроля за ценами на муку и хлеб.

Об этом сообщает Report со ссылкой на госслужбу.

Как известно, с текущего года цены на муку, производимую субъектами предпринимательства на внутреннем рынке из импортируемого продовольственного зерна, приведены в соответствие с текущей ценой на продовольственную пшеницу на мировом рынке. В результате наблюдается изменение цен на муку и традиционный (круглый) хлеб.

В рамках превентивных мер антимонопольным органом были организованы встречи с импортерами зерна, а также производителями муки и хлеба, они были предупреждены о недопустимости злоупотребления ситуацией.

В целях предотвращения необоснованного изменения цен на муку и хлеб, а также веса традиционного (круглого) хлеба и осуществления контроля за параметрами качества на потребительском рынке проводятся регулярные мониторинги, принимаются необходимые меры по соблюдению антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушения законодательства госслужбой будут приняты серьезные меры.