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В Азербайджане усилен контроль за ценами на муку и хлеб

В Азербайджане усилен контроль за ценами на муку и хлеб Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики усилила меры контроля за ценами на муку и хлеб.
Бизнес
5 января 2022 г. 11:31
В Азербайджане усилен контроль за ценами на муку и хлеб
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Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики усилила меры контроля за ценами на муку и хлеб.

Об этом сообщает Report со ссылкой на госслужбу.

Как известно, с текущего года цены на муку, производимую субъектами предпринимательства на внутреннем рынке из импортируемого продовольственного зерна, приведены в соответствие с текущей ценой на продовольственную пшеницу на мировом рынке. В результате наблюдается изменение цен на муку и традиционный (круглый) хлеб.

В рамках превентивных мер антимонопольным органом были организованы встречи с импортерами зерна, а также производителями муки и хлеба, они были предупреждены о недопустимости злоупотребления ситуацией.

В целях предотвращения необоснованного изменения цен на муку и хлеб, а также веса традиционного (круглого) хлеба и осуществления контроля за параметрами качества на потребительском рынке проводятся регулярные мониторинги, принимаются необходимые меры по соблюдению антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушения законодательства госслужбой будут приняты серьезные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijan tightens control over flour, bread prices
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