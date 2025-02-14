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В Азербайджане упростят доступ бизнеса к инвестициям Тюркского инвестфонда

В Азербайджане упростят доступ бизнеса к инвестициям Тюркского инвестфонда
Бизнес
14 февраля 2025 г. 14:04
В Азербайджане упростят доступ бизнеса к инвестициям Тюркского инвестфонда

Азербайджанским предпринимателям будет проще привлекать инвестиции из Тюркского инвестиционного фонда.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на встрече, посвященной Тюркскому инвестиционному фонду и Союзу торгово-промышленных палат Тюркского мира (TCCI) в Баку.

По его словам, соглашение о создании фонда учитывает предложения KOBİA по финансированию малого и среднего бизнеса.

"Фонд нацелен на поддержку проектов малого и среднего предпринимательства. В этом контексте можно рассмотреть создание совместной программы финансирования для упрощения доступа местных бизнесменов к инвестициям", - отметил Мамедов.

Он также подчеркнул, что фонд поддерживает развитие транспортно-логистической цепочки, а потому может содействовать созданию платформы KOB Export Accelerator с целью интеграции малого и среднего бизнеса в региональные цепочки поставок. По его словам, на начальном этапе эта платформа может работать в цифровом формате.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Yerli sahibkarların Türk İnvestisiya Fondunun investisiyalarına çıxış asanlaşacaq"

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