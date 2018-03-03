В Азербайджане упрощена процедура подачи электроэнергии на строительные объекты предпринимателей

Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Согласно указу президента Ильхама Алиева "Об упрощении процедур снабжения электроэнергией имеющихся или будущих строительных объектов предпринимателей", предприниматели из Мингячевира, Сабирабадского, Бардинского, Габалинского, Масаллинского районов смогут проводить электроэнергию до 150 киловатт в имеющиеся и будущие строительные объекты из сети в 0,4 кВ через службу ASAN.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявили руководитель департамента стратегических исследований и развития Центра анализа экономических реформ и коммуникации Рамиль Гусейн, начальник управления работы с ASAN Xidmət и перспективного развития ОАО "Азеришыг" Элсевяр Рустамлы.

Отметим, что до сих пор подключение к электросети через коммунальные центры ASAN осуществлялось в Баку, Сумгайыте, Гянджинском и Губинском районах.

Сообщается, что теперь подключение к сети в 0,4 кВ для снабжения предпринимательских объектов электроэнергией до 150 киловатт независимо от технических условий и расположения района будет осуществляться максимум в течение 24 часов ОАО "Азеришыг", ASAN Kommunal и ASAN xidmət.

Было отмечено, что другим новшеством в данной сфере является снижение процедур в системе единого окна с 7 до 3.