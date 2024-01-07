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В Азербайджане упрощен процесс таможенного оформления для предпринимателей

В Азербайджане упрощен процесс таможенного оформления для предпринимателей В Азербайджане предприниматели смогут заранее сами определить код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) товаров через портал e.customs.gov.az.
Бизнес
7 января 2024 г. 12:46
В Азербайджане упрощен процесс таможенного оформления для предпринимателей

В Азербайджане предприниматели смогут заранее сами определить код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) товаров через портал e.customs.gov.az.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Для этого в разделе "Товарная номенклатура" необходимо выбрать подраздел "Система рекомендаций ТН ВЭД".

При вводе в окно поиска торгового наименования, марки или ключевого слова о товаре вы получаете примерный результат кода ТН ВЭД. Работа модуля поиска на основе искусственного интеллекта опирается на описания товаров, задекларированных таможенным органам за последние два года.

Рекомендуемые по результатам поиска коды являются лишь вспомогательными.

Данное нововведение позволит предпринимателям заранее рассчитать таможенные платежи и получить список необходимых документов на товары, что поможет исключить затраты времени и ресурсов, а также сделает таможенное оформление проще и быстрее.

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