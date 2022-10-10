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В Азербайджане упрощен процесс оформления посылок

В Азербайджане упрощен процесс оформления посылок За счет нововведений, внедренных Государственным таможенным комитетом (ГТК), упрощен процесс оформления посылок, требующих таможенного контроля и оплаты при ввозе из-за рубежа посредством почтовых отправлений.
Бизнес
10 октября 2022 г. 13:09
В Азербайджане упрощен процесс оформления посылок

За счет нововведений, внедренных Государственным таможенным комитетом (ГТК), упрощен процесс оформления посылок, требующих таможенного контроля и оплаты пошлины при ввозе из-за рубежа.

Как сообщает Report со ссылкой на Комитет, с этой целью в административном здании Бакинского грузового терминала на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев создан специальный центр, где все операции в процессе оформления посылок осуществляются в кратчайшие сроки посредством единого окна.

Если раньше граждане теряли от 40 минут до 3 часов из-за таможенного оформления, то теперь все процессы в этом центре осуществляются максимум за 20 минут.

Уже применяющиеся нововведения создадут условия для обеспечения доступности услуг, рациональности таможенных процедур, осуществления операций простым, легким, быстрым способом, повышения удовлетворенности граждан, прозрачности.

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