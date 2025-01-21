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В Азербайджане упрощается процедура получения справок о судимости для госзакупок

В Азербайджане упрощается процедура получения справок о судимости для госзакупок В Азербайджане поставщики, участвующие в государственных закупках, отныне смогут предоставлять справки о судимости через единый интернет-портал.
Бизнес
21 января 2025 г. 15:39
В Азербайджане упрощается процедура получения справок о судимости для госзакупок

В Азербайджане поставщики, участвующие в государственных закупках, отныне смогут предоставлять справки о судимости через единый интернет-портал.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

В ведомстве подчеркнули, что постановлением Кабинета министров от 30 декабря 2023 года утверждены "Пределы интеграции информационных ресурсов с единым интернет-порталом государственных закупок". В рамках этого решения предусматривается интеграция ряда государственных структур с порталом etender.gov.az.

В рамках совместного проекта Госслужбы и МВД на портал будет передаваться информация в форме справки о "об отсутствии судимости руководителя исполнительного органа юридического лица или индивидуального предпринимателя в течение 5 лет до объявления закупки (направления приглашения) за преступления в сфере экономики, коррупционные преступления и другие преступления против интересов службы, киберпреступления, а также за преступления, связанные с терроризмом, финансированием терроризма, легализацией имущества, полученного преступным путем".

Благодаря этой интеграции поставщики, участвующие в госзакупках, смогут запрашивать информацию о соответствии требованиям и судимости непосредственно из своих личных кабинетов. Новая функция не только полностью устранит риск фальсификации справок, но и предотвратит дополнительные потери времени.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: Məhkumluq arayışları vahid internet portaldan əldə olunacaq

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