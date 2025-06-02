В Азербайджане учрежден Техкомитет для повышения качества мебельной продукции

12:16

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) учредил Технический комитет (AZSTAND/TK 14) по стандартизации "Продукции мебельной промышленности".

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, основной целью создания нового ТК является приведение продукции, используемой в мебельной промышленности, включая производственные процессы, в соответствие с национальными и международными стандартами, а также совершенствование нормативно-правовой базы для повышения качества, безопасности и конкурентоспособности продукции.

В состав AZSTAND/TK 14 вошли представители соответствующих государственных органов, а также Ассоциации производителей мебели Азербайджана.