В Азербайджане учет операций в рамках специальных таможенных процедур будет письменным и электронным

Кабинет министров внес изменения в утвержденные постановлением от 12 июля 2013 года "Правила ведения учета операций владельцем разрешения, владельцем процедуры, а также лицами, занимающимися хранением, производством, переработкой, покупкой и продажей товаров в свободной зоне".
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, наряду с письменным учетом операций в рамках специальных таможенных процедур подразумевается создание возможности электронного учета.