В Азербайджане учет операций в рамках специальных таможенных процедур будет письменным и электронным

В Азербайджане учет операций в рамках специальных таможенных процедур будет письменным и электронным

Кабинет министров внес изменения в утвержденные постановлением от 12 июля 2013 года "Правила ведения учета операций владельцем разрешения, владельцем процедуры, а также лицами, занимающимися хранением, производством, переработкой, покупкой и продажей това

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Кабинет министров внес изменения в утвержденные постановлением от 12 июля 2013 года "Правила ведения учета операций владельцем разрешения, владельцем процедуры, а также лицами, занимающимися хранением, производством, переработкой, покупкой и продажей товаров в свободной зоне". Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно постановлению, наряду с письменным учетом операций в рамках специальных таможенных процедур подразумевается создание возможности электронного учета. Подпишитесь на наш Telegram канал